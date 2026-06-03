Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Staad) 23-Jährige auf Campus Festival durch Tritt verletzt - Polizei sucht Zeugen (29.05.2026)

KN-Staad (ots)

Am Freitagabend ist eine junge Frau auf dem Campus Festival durch einen Unbekannten verletzt worden. Gegen 18.45 Uhr hielt sich die 23-Jährige im Bereich der Frontstage auf, als zwei junge Männer miteinander in Streit gerieten. Im Zuge der Auseinandersetzung trat einer der beiden nach seinem Kontrahenten und traf dabei die junge Frau am Oberschenkel.

Aufgrund der Verletzungen kam sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und sucht nun Zeugen der Streitigkeiten im Bereich der Frontstage und Personen, die Hinweise auf die Identität der beiden beteiligten Männer - zu denen nur bekannt ist, dass sie etwa 22-28 Jahre alt waren und einer ein türkises, der andere ein weißes T-Shirt trug - geben können sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

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