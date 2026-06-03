Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Exhibitionist in der Schiltachstraße - Polizei sucht Zeugen (02.06.2026)

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots)

Am Dienstagabend hat ein Unbekannter auf Höhe des Firmenparks Majolika exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen. Gegen 19.30 Uhr war eine 47-jährige Frau mit ihrem Hund im Park unterwegs, als sie einem unbekannten Mann begegnete, der sich selbst befriedigte.

Zu dem Unbekannten liegt folgende Personenbeschreibung vor: 25-30 Jahre alt, kurze braune Haare, leichter Vollbart. Er trug eine dunkle kurze Stoffhose und eine hellgraue Stoffjacke.

Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

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