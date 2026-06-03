Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Mit knapp drei Promille und ohne Führerschein Unfall gebaut (02.06.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Mit knapp drei Promille und ohne Führerschein hat ein Autofahrer am Dienstagabend auf der Sturmbühlstraße einen Unfall gebaut. Gegen 21.30 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein 46-Jähriger mit einem Renault beim Einparken einen Kia touchierte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Nachdem er sich zunächst aggressiv und unkooperativ zeigte, ergab ein Alkoholtest schließlich einen Wert von rund 2,9 Promille. Da der 46-Jährige keinen Führerschein dabeihatte, zeigte er ein Foto seiner angeblichen Fahrerlaubnis vor, bei der es sich jedoch offensichtlich um eine Totalfälschung handelte. Im weiteren Verlauf der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass ihm der Führerschein bereits vor Jahren entzogen wurde.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden daraufhin Fahrzeug und Wohnung des Mannes nach dem gefälschten Dokument durchsucht, das jedoch nicht aufgefunden werden konnte.

Der 45-Jährige muss sich wegen dem unter Alkoholeinfluss gebauten Unfall, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten.

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