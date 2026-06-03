Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Wohnhaus im Höhenweg - Diebe erbeuten Bargeld und Schmuck (02.06.2026)

Eigeltingen (ots)

Bargeld und Schmuck haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Höhenweg am Dienstag, in den Nachmittags-/Abendstunden erbeutet. Zwischen 14 Uhr und 20 Uhr machten sich die Täter mittels Werkzeugs am Außengitter eines Fensters zu schaffen und gelangten so in die Innenräume des Gebäudes. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten schließlich Bargeld und Schmuck.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Höhenwegs beobachtet, die verdächtige Geräusche wahrgenommen haben oder denen ein "auffälliges" Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 vereinbaren.

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