Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, B31, B27, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall an der Einmündung B27/B31 - drei Personen verletzt und hoher Sachschaden (02.06.2026)

Hüfingen, B31, B27 (ots)

Drei verletzte Personen und hoher Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag auf der Einmündung der Bundesstraße 27 auf die Bundesstraße 31 bei Hüfingen ereignet hat. Ein 75-jähriger Mitsubishi-Fahrer bog von der B27 kommend nach links auf die B31 in Richtung Freiburg ab. Dabei übersah er einen ebenfalls von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Skoda eines 58-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Infolge der Kollision erlitten sowohl der 75-Jährige als auch seine 76 Jahre alte Beifahrerin schwere Verletzungen. Sie kamen mit Rettungswägen in eine Klinik. Der 58-Jährige kam zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus, das er jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich für etwa zwei Stunden vollgesperrt. Die Straßenmeisterei kümmerte sich anschließend um die Reinigung der durch ausgelaufene Betriebsstoffe und Trümmerteile verschmutzten Fahrbahn. Die Feuerwehren aus Hüfingen und Donaueschingen waren ebenfalls mit starken Kräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell