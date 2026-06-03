Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz der Markolfhalle - grauen VW ID beschädigt - Polizei sucht Zeugen (28.05.2026)

Radolfzell (ots)

Das Polizeirevier Radolfzell such Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich bereits am Donnerstag, 28.05.2026, auf dem Parkplatz der Markolfhalle in der Radolfzeller Straße ereignet hat.

Im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 23 Uhr touchierte ein Unbekannter den dort abgestellten grauen VW ID, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, am hinteren, rechten Kotflügel. Ohne den Unfall anzuzeigen und sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern, fuhr der Unbekannte anschließend jedoch einfach davon.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 mit dem Revier Radolfzell in Verbindung zu setzen.

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