Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil) Wohnwagen von Firmengelände gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (23.05-02.06.2026)

Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 23.05. bis Dienstag, 02.06., ist auf dem Gelände eines Wohnmobilhändlers in Zimmern ob Rottweil ein Wohnwagen entwendet worden. Einem Unbekannten gelang es den Wohnwagen vom frei zugänglichen Firmengelände zu stehlen und abzutransportieren. Der Wert des Wohnwagens beläuft sich auf über 18.000 Euro.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich des Firmengeländes verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Wohnwagens machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

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