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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wielen - Mobilheim in Brand geraten

Wielen (ots)

Gestern gegen 19 Uhr kam es in der Straße Am Park zu einem Brand. Beim Einschalten der Gasheizung in einem Chalet geriet diese aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff auf das Mobilheim und einen angrenzenden Wohnwagen über, ehe es durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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