Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Wielen - Mobilheim in Brand geraten
Wielen (ots)
Gestern gegen 19 Uhr kam es in der Straße Am Park zu einem Brand. Beim Einschalten der Gasheizung in einem Chalet geriet diese aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff auf das Mobilheim und einen angrenzenden Wohnwagen über, ehe es durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden konnte.
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