Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Diebstahl von Baumaschinen (01./02.06.2026)

Tuttlingen (ots)

Im Donaupark haben Unbekannte zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 07 Uhr, einen Anhänger gewaltsam aufgebrochen und mehrere Baumaschinen gestohlen. Der Wert der Gegenstände wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Straße "Umläufle" verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Baumaschinen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

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