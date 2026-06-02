POL-KN: (Immendingen, B 311
Lkr. Tuttlingen) Auto stößt beim Linksabbiegen mit Motorrad zusammen: 19-jährige Motorradfahrerin verletzt (01.06.2026)
Immendingen (ots)
Am Montagmittag hat sich auf der Bundesstraße 311 ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad ereignet.
Eine 69-jährige Frau wollte mit ihrem Dacia von der B 311 auf die Kreisstraße 5922 abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich das herannahende Motorrad einer 19-jährigen Fahrerin. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge, wodurch die Zweiradfahrerin vom Motorrad geschleudert wurde. Sie zog sich Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad wurde komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.
Der Polizeiposten Immendingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.
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