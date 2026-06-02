Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter verletzt 26-Jährigen mit Messer - Polizei sucht Zeugen (01.06.2026)

Singen (ots)

Nachdem ein Unbekannter am Montagabend in der Hegaustraße einen jungen Mann mit einem Messer verletzt hat, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Kurz nach 22 Uhr teilten Passanten einen an der Sitzfläche im Bereich der August-Ruf-Straße sitzenden Mann mit einer Verletzung mit.

Nach derzeitigem Kenntnisstand traf der 26-Jährige in der Hegaustraße auf einen Unbekannten, mit dem er zunächst verbal in Streit geriet. Infolge des Disputs gingen sich die beiden körperlich an, wobei der Unbekannte den 26-Jährigen mit einem Messer verletzte und anschließend flüchtete. Der junge Mann kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zu dem Unbekannten ist lediglich bekannt, dass er etwa 20-40 Jahre alt war und schwarze Haare hatte.

Zeugen der Auseinandersetzung in der Hegaustraße oder Personen, die Hinweise auf den Kontrahenten des 26-Jährigen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

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