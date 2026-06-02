Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer verursacht mit rund 3,4 Promille zwei Auffahrunfälle (01.06.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Mit über drei Promille hat ein Autofahrer am Montagabend zwei Auffahrunfälle verursacht. Kurz vor 18 Uhr prallte der 45-Jährige mit einem Mercedes auf der Kreuzstraße, auf Höhe der Charlottenstraße, in das Heck eines vorausfahrenden Audi eines 28-Jährigen. Ohne anzuhalten, setzte der 45-Jährige seine Fahrt fort. Auf Höhe der Villinger Straße touchierte er anschließend einen Mazda einer 50-Jährigen. Auch davon unbeirrt, fuhr der Mann weiter, bis er schließlich an der Kreuzung zur Sturmbühlstraße zum Anhalten bewegt werden konnte. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 3,4 Promille. Der 45-Jährige musste deshalb neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben. Die Höhe des an den beteiligten Autos entstandenen Blechschadens dürfte bei insgesamt etwa 4.000 Euro liegen.

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