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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen: Autofahrer mit 114 km/h gemessen

Meinerzhagen (ots)

Die Polizei führte am Dienstag (21.04.2026) Geschwindigkeitskontrollen auf der L 539 im Bereich Haumchermühle durch. Zwischen 10:39 Uhr und 16:00 Uhr passierten insgesamt 1481 Fahrzeuge die technische Messstelle (ESO).

Die Bilanz des Einsatzes: 58 Fahrzeugführer müssen ein Verwarngeld zahlen. Gegen 22 weitere Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. In einem Fall war die Überschreitung so gravierend, dass ein Fahrverbot ausgesprochen wurde.

Den unrühmlichen Spitzenwert lieferte ein Pkw-Fahrer mit Zulassung im Märkischen Kreis (MK). Er wurde außerhalb geschlossener Ortschaft mit 114 km/h anstelle der erlaubten 70 km/h gemessen. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen zur Senkung des Geschwindigkeitsniveaus an. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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