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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Meinerzhagen (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen in Meinerzhagen an zwei Standorten hat die Polizei am 21.04.2026 insgesamt 2.300 Fahrzeuge gemessen. - Gerichtstraße (Tempo 30): Bei 344 Fahrzeugen wurden 35 Verwarngelder und 4 Anzeigen verhängt. Der Spitzenreiter war mit 56 km/h fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. - Heerstraße (L 306, Tempo 70): Von 1.941 Fahrzeugen waren 21 zu schnell (Verwarngeld), 5 erhielten eine Anzeige. Die Höchstgeschwindigkeit lag hier bei 97 km/h. Fazit: Zwar gab es keine Fahrverbote, doch die Polizei betont angesichts der Spitzenwerte weiterhin die Notwendigkeit regelmäßiger Kontrollen zur Unfallprävention.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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