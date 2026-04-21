Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Ergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Meinerzhagen (ots)
Bei Geschwindigkeitskontrollen in Meinerzhagen an zwei Standorten hat die Polizei am 21.04.2026 insgesamt 2.300 Fahrzeuge gemessen. - Gerichtstraße (Tempo 30): Bei 344 Fahrzeugen wurden 35 Verwarngelder und 4 Anzeigen verhängt. Der Spitzenreiter war mit 56 km/h fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. - Heerstraße (L 306, Tempo 70): Von 1.941 Fahrzeugen waren 21 zu schnell (Verwarngeld), 5 erhielten eine Anzeige. Die Höchstgeschwindigkeit lag hier bei 97 km/h. Fazit: Zwar gab es keine Fahrverbote, doch die Polizei betont angesichts der Spitzenwerte weiterhin die Notwendigkeit regelmäßiger Kontrollen zur Unfallprävention.
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