Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugenaufruf nach Unfallflucht
Menden (ots)
Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht an der Ostpreußenstraße. Von Freitag auf Samstag wurde der graue VW Golf zwischen 18.45-11.35 Uhr am Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Schaden: ca. 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 0237390990 entgegen. (lubo)
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