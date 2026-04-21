POL-MK: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Menden (ots) - Nach einer Unfallflucht am vergangenen Donnerstag sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 9.45-18.05 Uhr touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Gehweg geparkten Skoda Rapid an der Wilhelmstraße. Den Schaden regulierte er nicht. Durch die Kratzer am Spiegel des Skodas entstand etwa 300 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373-90990 entgegen. (lubo) Rückfragen von ...

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