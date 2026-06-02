Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Lkr. Konstanz) Verstorbene Person im Bodensee vor Güttingen (CH) geborgen (01.06.2026)

Konstanz (ots)

Am Montag hat die Schweizer Polizei eine verstorbene Person im Bodensee geborgen.

Am Mittag wurde der Rettungsleitstelle Bodensee-Oberschwaben eine Person im Wasser vor Güttingen (CH) gemeldet. Im Rahmen des ausgelösten Rettungseinsatzes konnte die Frau durch die Kantonspolizei Thurgau nur noch tot geborgen werden.

Ob ein Zusammenhang mit der Meldung eines Zeugen vom Sonntagabend auf einer Fähre zwischen Meersburg und Konstanz besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein Zeuge hatte gegen 23 Uhr angegeben, dass eine Frau möglicherweise über Bord gegangen sein soll. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Wasserschutzpolizei, eines Polizeihubschraubers sowie weiterer Rettungsorganisationen blieben in der Nacht von Sonntag auf Montag ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Konstanz hat die Todesfallermittlungen aufgenommen. Diese dauern an.

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