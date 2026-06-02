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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Juweliergeschäft in der Ekkehardstraße (02.06.2026)

Singen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen sind Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Ekkehardstraße eingebrochen. Gegen 03.30 Uhr warfen vier unbekannte Täter die Scheibe eines Schmuckladens ein. Anschließend betrat einer der Täter den Laden, während die anderen davor Schmiere standen. Noch vor dem Eintreffen der umgehend verständigten Polizei gelang den Tätern jedoch die Flucht in Richtung Thurgauer Straße.

Zu den vier Einbrechern - die Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeuten - liegt folgende Beschreibung vor: zwei der Täter trugen schwarze Jogginganzüge, ein Dritter ein rotes Oberteil. Zur vierten Person liegt keine Beschreibung vor.

Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich des Juweliers "Narin" beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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