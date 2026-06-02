Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, B 462

Lkr. Rottweil) Auto stößt bei Überholmanöver mit abbiegendem Lastwagen zusammen: 27-Jährige leicht verletzt (02.06.2026)

Dunningen (ots)

Am Dienstagmorgen hat sich auf der Bundesstraße 462 zwischen Dunningen und Rottweil ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen ereignet.

Eine 27-jährige Frau war gegen 09:20 Uhr mit ihrem BMW in Richtung Rottweil unterwegs. Dabei überholte sie mehrere vorausfahrende Fahrzeuge sowie einen Lastwagen. Gleichzeitig bog der 44-jährige Lastwagenfahrer nach links in eine Baustelle ab, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. In der Folge verlor die 27-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte nach rechts in die Leitplanke. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht näher beziffert werden.

Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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