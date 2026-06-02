Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Drogeriemarkt - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest (02.06.2026)

Tuttlingen (ots)

Nach einem Einbruch in einen Drogeriemarkt in der Nacht von Montag auf Dienstag hat die Polizei im Rahmen der Fahndung zwei Tatverdächtige festgenommen.

Gegen 02:15 Uhr löste die Alarmanlage eines Drogeriemarkts in der Helfereistraße aus. Beim Eintreffen der Polizei war die Glastür eines Nebeneingangs gewaltsam eingeschlagen worden. Die Täter hatten mehrere Smartwatches entwendet und befanden sich bereits auf der Flucht.

Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeibeamte kurze Zeit später in der Jetterstraße zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 21 Jahren antreffen und vorläufig festnehmen. Die Beamten konnten bei den Männern das Diebesgut auffinden und sicherstellen.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die weiteren Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Die beiden Männer müssen sich nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

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