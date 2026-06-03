POL-KN: (Neufra, K5545, Lkr. Rottweil) Nachtragsmeldung: Schwerverletzter Radfahrer verstorben (22.05/02.06.2026)

Lauffen ob Rottweil, Lkr. Rottweil (ots) - Am Dienstagnachmittag hat sich auf der Bundesstraße 27, kurz vor Lauffen ob Rottweil, auf Höhe eines Parkplatzes ein Unfall ereignet. Gegen 14.30 Uhr war ein 62-jähriger Fahrer mit seinem Fiat auf der Bundesstraße aus Richtung Rottweil kommend unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ...

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