POL-KN: (Neufra, K5545, Lkr. Rottweil) Nachtragsmeldung: Schwerverletzter Radfahrer verstorben (22.05/02.06.2026)
Neufra, K5545, Lkr. Rottweil (ots)
Der am Freitagnachmittag, 22.05.2026, auf der K5545 bei einem Unfall schwerverletzte Radfahrer (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6280488) ist am Dienstag an den Folgen der Verletzungen verstorben. Die weiteren Unfallermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Zimmern o.R. geführt.
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