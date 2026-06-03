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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall zwischen Motorradfahrer und Radfahrerin - 13-Jährige verletzt (02.06.2026)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat eine junge Radfahrerin bei einem Unfall auf der Rabenstraße am Dienstagmittag. Kurz nach 13 Uhr war ein 62-Jähriger mit einem Motorrad in Richtung Brend unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang übersah der Mann eine am Fahrbahnrand radelnde 13-Jährige und fuhr auf ihr Fahrrad auf. Infolge dessen kam das Mädchen zu Fall und verletzte sich. Sie kam mit einem Rettungswagen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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