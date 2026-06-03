Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Kreuzung Hornberger Straße

Frejusstraße (02.06.2026)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Zum Glück nur Blechschaden ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Hornberger Straße / Frejusstraße am Dienstagnachmittag entstanden. Ein 65-jähriger Peugeot-Fahrer bog von der Hornberger Straße nach links auf die Frejusstraße ab, wobei er einen entgegenkommenden Volvo einer 30-Jährigen übersah. Beide Autos stießen im Einmündungsbereich zusammen. Der Volvo war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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