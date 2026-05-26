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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 26.05.2026

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 26.05.2026
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Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfallfluchten ++ Eigentümer gesucht ++ Brand ++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 11.05.2026 beschädigte ein derzeit noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 13:40 und 16 Uhr in der Großstraße in Leer einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten blauen VW Golf. Dabei entstand ein Sachschaden am PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Eigentümer gesucht (siehe Bildmaterial)

Im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen wurde Mitte Februar ein Mountainbike in der Mühlenstraße in Leer aufgefunden. Hierbei handelt es sich um ein blaues Mountainbike der Marke "Bulls". Bislang konnte kein Eigentümer ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht

Am 21.05.2026 befuhr ein 15-jähriger Mofa-Fahrer gegen 17:30 Uhr die Haselnußstraße in Moormerland on Richtung Weißdornstraße. In der entgegengesetzten Richtung fuhr ein derzeit unbekannter Fahrer eines weißen Skodas. An einer Verkehrsverengung beschleunigte der PKW-Fahrer plötzlich unerwartet, sodass der 15-Jährige ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Ostrhauderfehn - Brand

Am 25.05.2026 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Brand in einem Anbau eines Einfamilienhauses in der Drosselstraße in Ostrhauderfehn. Aktuellen Erkenntnissen zufolge explodierte im ersten Obergeschoss des Anbaus eine Gasflasche und entfachte anschließend ein Feuer. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich löschen. Bei dem Brand zogen sich eine 48-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann leichte Verletzungen zu. Die 48-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Weitere Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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