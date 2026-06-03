Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) BMW auf Abwegen - in eingerüstete Hauswand gefahren - 47-Jähriger verletzt (03.06.2026)

VS-Villingen (ots)

Am Mittwochmorgen ist ein Auto an der Kreuzung Goldenbühlstraße/Vockenhauser Straße in eine Hauswand gefahren. Vermutlich aufgrund zu starker Beschleunigung verlor ein 47-Jähriger beim Anfahren an der Ampel die Kontrolle über seinen BMW und prallte infolgedessen mit dem Auto in die Hauswand eines eingerüsteten Gebäudes. Durch die Kollision erlitt der 47-Jährige schwere Verletzungen. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sowohl das Gerüst als auch die Hauswand wurden in Mitleidenschaft gezogen. Das Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Um den nicht mehr fahrbereiten BMW kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell