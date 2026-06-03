Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Litzelstetten, Lkr. Konstanz) Unbekannter spricht 15-Jährige an - Polizei sucht Zeugen (02.06.2026)

KN-Litzelstetten (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich am Dienstagabend im Bereich der Großh.-Friedrich-Straße ereignet hat. Gegen 20 Uhr war eine 15-Jährige zu Fuß am Waldrand vom Feldkreuz "Am Rinzler" in Richtung des in der Nähe gelegenen Zeltlagers unterwegs. Dort sprach sie ein unbekannter Mann an, woraufhin das Mädchen zügig weiterging. Der Unbekannte folgte ihr jedoch und fasste ihr dabei mehrfach an Rücken und Gesicht. Zudem stellte er ihr obszöne Fragen. Am Beginn der Wohnbebauung ließ der Unbekannte von der Jugendlichen ab und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Zu ihm liegt folgende Beschreibung vor: etwa 22 Jahre alt, ungefähr 175-180 Zentimeter groß, helle Hautfarbe, schwarze, lockige Haare mit Haarreif, schwarze Augen und eine längere Nase. Er war mit einer weißen Trainingsjacke und schwarzen Shorts bekleidet. Zudem sprach er Hochdeutsch.

Zeugen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist oder Personen, die Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

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