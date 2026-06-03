Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Nachtragsmeldung: Verstorbene Person im Bodensee vor Güttingen (CH) geborgen - Frauenleiche identifiziert (02.06.2026)

Konstanz (ots)

Nachdem am Montag eine Frau tot aus dem Wasser vor Güttingen (CH) geborgen werden konnte, hat die Kriminalpolizei Konstanz die Ermittlungen aufgenommen.

Zwischenzeitlich konnte die Identität der Verstorbenen zweifelsfrei geklärt werden Es handelt sich um eine 24-Jährige aus dem Bodenseekreis.

Bei der Frau dürfte es sich um die Person handeln, die Sonntagnacht zwischen Meersburg und Konstanz von einer Fähre über Bord gegangen ist. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an, zur umfassenden Abklärung der Umstände des Todesfalles wurde eine Obduktion angeordnet.

Ursprungsmeldung:

http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6287089

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