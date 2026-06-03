Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Paketbote entwendet Postsendungen im Wert von mehreren zehntausend Euro (31.03/28.05.2026)

Singen (ots)

Am Donnerstag ist ein Paketbote aufgeflogen, der in den vergangenen Monaten Postsendungen im Wert von mehreren tausend Euro entwendet hat.

Nachdem bereits seit April auffällig viele Pakete auf den Auslieferrouten des 28-Jährigen "verloren" gingen, stellte sich im Rahmen interner Nachforschungen der Deutschen Post heraus, dass der junge Mann seine Fahrten unter Verwendung einer Fotografie eines fremden Postausweises durchführte. Daraufhin wurden die Verteilstrecken des 28-Jährigen genauer "unter die Lupe" genommen. Bei einer weiteren Überprüfung im Rahmen der Übergabe des Transportfahrzeugs am Donnerstagnachmittag stellten Mitarbeiter des Zustellunternehmens schließlich fest, dass sich nicht ordnungsgemäß ausgelieferte Warensendungen im Zustellfahrzeug befanden und verständigten die Polizei.

Im Rahmen der daraufhin folgenden Maßnahmen wurde unter anderem die Wohnung des 28-Jährigen auf richterliche Anordnung durchsucht. Dabei fanden die Beamten weitere noch verpackte Pakete mit fremden Adressetiketten auf, die sie beschlagnahmten. Der Diebstahlsschaden dürfte im Bereich von insgesamt rund 20.000 Euro liegen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des gewerbsmäßigen, besonders schweren Falls des Diebstahls, Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses und Fälschung beweiserheblicher Daten gegen den Mann.

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