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Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gekentertes Wassermotorrad in Kestert

Mainz (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, gegen 13:18 Uhr, erhielt die Wasserschutzpolizei St. Goar Kenntnis über ein gekentertes Wassermotorrad im Bereich Kestert. Hierbei seien zwei Personen in den Rhein gestürzt und würden nun im Wasser treiben. Vor Ort konnten durch die eingesetzten Beamten weder ein Wassermotorrad, noch im Wasser treibende Personen festgestellt werden. Auch die mittlerweile vor Ort befindlichen Feuerwehren der umliegenden Ortsgemeinden und andere Rettungskräfte konnten diesbezüglich keine Feststellungen machen. Über den Schiffsführer eines Fahrgastschiffes erging im weiteren Verlauf der Hinweis auf ein Gütermotorschiff, welches die Personen aufgenommen hatte und das Wassermotorrad schleppte. Das besagte Schiff, das Wassermotorrad und die verantwortlichen Personen konnten schließlich in Boppard angetroffen werden. Zum Hergang gaben die Personen übereinstimmend an, dass man an der Vorgangsörtlichkeit das Wassermotorrad angehalten habe um zu telefonieren. Hierbei sei der Führer des Wassermotorrades aufgestanden, wobei dieses in Schieflage geriet und kenterte. Beide Personen wurden nicht verletzt und konnten nach einer kurzen notärztlichen Untersuchung die Fahrt zur Loreley fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik


WSP-Station St.Goar
Telefon: 06741-92040
oder
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Abteilung Wasserschutzpolizei
Telefon: 06131-65 83023
E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell

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