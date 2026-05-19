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Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Führungswechsel bei der Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz

PP-ELT: Führungswechsel bei der Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz
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Koblenz/Andernach (ots)

Bei der Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz wurden im Rahmen einer Feierstunde personelle Veränderungen vollzogen. Herr Erster Polizeihauptkommissar Michael Schröder wurde nach über 42 Jahren im Polizeidienst, davon mehr als 36 Jahre bei der Wasserschutzpolizei, in den Ruhestand verabschiedet. Seit 2020 leitete er die Wasserschutzpolizeistation Andernach und prägte diese mit großer Erfahrung und Engagement. Er war für ein interessantes und aus wasserschutzpolizeilicher Sicht sehr abwechslungsreiches Dienstgebiet verantwortlich, das sich von Bendorf bis zur Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen erstreckt. Außerhalb der regulären Dienstzeit werden die schifffahrtspolizeilichen Vollzugsaufgaben von der Wasserschutzpolizeistation Koblenz übernommen. Sein Nachfolger in Andernach wird Herr Erster Polizeihauptkommissar Norman Müller. Er ist seit 1996 im Polizeidienst und leitete seit 2020 die Wasserschutzpolizeistation Koblenz. Hier betreute er mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über 195 Flusskilometer auf dem Rhein, der Mosel und der Lahn. Im Zusammenhang mit der Gründung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik 2017 wirkte er beim Aufbau von Führungsstrukturen innerhalb der neuen Abteilung Wasserschutzpolizei maßgeblich mit. Die Leitung der Wasserschutzpolizeistation Koblenz und deren Außenstelle in Cochem übernimmt künftig Polizeihauptkommissar Peter Knopp. Er gehört der Wasserschutzpolizei seit 1993 an und verfügt über langjährige Führungserfahrung, zuletzt als stellvertretender Dienststellenleiter bei der Wasserschutzpolizeistation in St. Goar. Er ist zukünftig für den größten Dienstbezirk der Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz verantwortlich. Mit dem Wechsel verbindet die Wasserschutzpolizei Erfahrung, Kontinuität und neue Impulse für die Zukunft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Sachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsarbeit
Telefon: 06131-65 80020
E-Mail: ppelt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell

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