Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
PP-ELT: Update: Schiffsunfall auf der Mosel
Trier (ots)
Das Gütermotorschiff (GMS), das sich heute Morgen auf der Mosel bei Kilometer 189,000, Ortslage Biewer, festgefahren hatte, wurde mit Hilfe eines weiteren GMS wieder freigeschleppt.
Die Schifffahrtssperre besteht nicht mehr.
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