Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Update: Schiffsunfall auf der Mosel

Trier (ots)

Das Gütermotorschiff (GMS), das sich heute Morgen auf der Mosel bei Kilometer 189,000, Ortslage Biewer, festgefahren hatte, wurde mit Hilfe eines weiteren GMS wieder freigeschleppt.

Die Schifffahrtssperre besteht nicht mehr.

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