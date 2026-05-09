Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Diebstahl eines 5-PS-Außenbord-Motors

Lahnstein (ots)

Zwischen dem 29.04.2026 und 09.05.2026 kam es in Lahnstein auf dem Campingplatz Wolfsmühle zum Diebstahl eines 5-PS-Außenbord-Motors. Bislang unbekannte Täter entnahmen den Motor von dem vor Ort auf einem Bootstrailer befindlichen Sportboot und entfernten sich anschließend unbekannt vom Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des Motors geben kann, wird gebeten, sich bei im Kontakt aufgeführten Wasserschutzpolizeistation zu melden.

Auch Hinweise aus der Wassersport- und Bootsszene sowie auffällige Verkaufsangebote im Internet können für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

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