PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Diebstahl eines 5-PS-Außenbord-Motors

Lahnstein (ots)

Zwischen dem 29.04.2026 und 09.05.2026 kam es in Lahnstein auf dem Campingplatz Wolfsmühle zum Diebstahl eines 5-PS-Außenbord-Motors. Bislang unbekannte Täter entnahmen den Motor von dem vor Ort auf einem Bootstrailer befindlichen Sportboot und entfernten sich anschließend unbekannt vom Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des Motors geben kann, wird gebeten, sich bei im Kontakt aufgeführten Wasserschutzpolizeistation zu melden.

Auch Hinweise aus der Wassersport- und Bootsszene sowie auffällige Verkaufsangebote im Internet können für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik


WSP-Station Koblenz
Telefon: 0261-97286-0
oder
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Abteilung Wasserschutzpolizei
Telefon: 06131-65 83023
E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 08:15

    PP-ELT: Sonderkontrollen der Wasserschutzpolizei in Germersheim

    Germersheim (ots) - Am vergangenen Wochenende führte die Wasserschutzpolizei Germersheim gemeinsam mit weiteren Dienststellen umfangreiche Sonderkontrollen im Bereich Fischerei, Tier- und Naturschutz sowie der Sportbootschifffahrt durch. An zwei Tagen waren mehrere Einsatzkräfte im Einsatz und führten 44 Kontrollen sowohl an Land als auch vom Wasser aus durch. Das Einsatzgebiet erstreckte sich auf dem Rhein von der ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 11:37

    PP-ELT: Havarie eines Tankschiffs bei Trechtingshausen

    Trechtingshausen (ots) - Heute Morgen kam es bei Rheinkilometer 535,500, Ortslage Trechtingshausen, zu einem Schiffsunfall. Ein mit 629 Tonnen Heptane (Leichtbenzin) beladenes Tankmotorschiff hatte eine Grundberührung. Infolge des Vorfalls drang Wasser in den Vorschiffsbereich ein. Das Fahrzeug liegt zurzeit am Schiffsliegeplatz in Bingen. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort und führen Abpumparbeiten durch. Ladung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren