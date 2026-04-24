Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Havarie eines Tankschiffs bei Trechtingshausen

Trechtingshausen (ots)

Heute Morgen kam es bei Rheinkilometer 535,500, Ortslage Trechtingshausen, zu einem Schiffsunfall.

Ein mit 629 Tonnen Heptane (Leichtbenzin) beladenes Tankmotorschiff hatte eine Grundberührung. Infolge des Vorfalls drang Wasser in den Vorschiffsbereich ein. Das Fahrzeug liegt zurzeit am Schiffsliegeplatz in Bingen. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort und führen Abpumparbeiten durch. Ladung ist nicht ausgetreten.

Verletzt wurde niemand, der Schiffsverkehr auf dem Rhein ist nicht beeinträchtigt. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen; diese dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell