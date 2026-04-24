Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
PP-ELT: Havarie eines Tankschiffs bei Trechtingshausen
Trechtingshausen (ots)
Heute Morgen kam es bei Rheinkilometer 535,500, Ortslage Trechtingshausen, zu einem Schiffsunfall.
Ein mit 629 Tonnen Heptane (Leichtbenzin) beladenes Tankmotorschiff hatte eine Grundberührung. Infolge des Vorfalls drang Wasser in den Vorschiffsbereich ein. Das Fahrzeug liegt zurzeit am Schiffsliegeplatz in Bingen. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort und führen Abpumparbeiten durch. Ladung ist nicht ausgetreten.
Verletzt wurde niemand, der Schiffsverkehr auf dem Rhein ist nicht beeinträchtigt. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen; diese dauern derzeit an.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
WSP-Station Mainz
Telefon: 06131-65 83350
oder
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Abteilung Wasserschutzpolizei
Telefon: 06131-65 83023
E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell