Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Schiffsunfall auf der Mosel

Trier (ots)

Am 13.05.2026 gegen 02:25 Uhr kam es auf der Mosel bei Kilometer 189, 000, Ortslage Biewer, zu einem Schiffsunfall.

Ein mit 2107 t Salz beladenes Gütermotorschiff (GMS) fuhr sich talfahrend am Rande der Fahrrinne fest. Verletzt wurde niemand, es gab keinen Wassereinbruch.

Durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt ist geplant, das havarierte Fahrzeug durch ein weiteres GMS freizuschleppen. Durch den Strommeister wurde eine Schifffahrtssperre ausgesprochen.

Die WSP-Station Trier hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell