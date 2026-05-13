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Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Schiffsunfall auf der Mosel

Trier (ots)

Am 13.05.2026 gegen 02:25 Uhr kam es auf der Mosel bei Kilometer 189, 000, Ortslage Biewer, zu einem Schiffsunfall.

Ein mit 2107 t Salz beladenes Gütermotorschiff (GMS) fuhr sich talfahrend am Rande der Fahrrinne fest. Verletzt wurde niemand, es gab keinen Wassereinbruch.

Durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt ist geplant, das havarierte Fahrzeug durch ein weiteres GMS freizuschleppen. Durch den Strommeister wurde eine Schifffahrtssperre ausgesprochen.

Die WSP-Station Trier hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
WSP-Station Trier
Telefon: 06519-38190

oder
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Abteilung Wasserschutzpolizei
Telefon: 06131-65 83023
E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell

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