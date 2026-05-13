Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
PP-ELT: Schiffsunfall auf der Mosel
Trier (ots)
Am 13.05.2026 gegen 02:25 Uhr kam es auf der Mosel bei Kilometer 189, 000, Ortslage Biewer, zu einem Schiffsunfall.
Ein mit 2107 t Salz beladenes Gütermotorschiff (GMS) fuhr sich talfahrend am Rande der Fahrrinne fest. Verletzt wurde niemand, es gab keinen Wassereinbruch.
Durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt ist geplant, das havarierte Fahrzeug durch ein weiteres GMS freizuschleppen. Durch den Strommeister wurde eine Schifffahrtssperre ausgesprochen.
Die WSP-Station Trier hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
WSP-Station Trier
Telefon: 06519-38190
oder
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Abteilung Wasserschutzpolizei
Telefon: 06131-65 83023
E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell