Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach mutmaßlich politisch motiviertem Angriff in Erfurt gesucht

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde ein 23-Jähriger in der Erfurter Altstadt Opfer eines mutmaßlich politisch motivierten Angriffs. Gegen 01:40 Uhr kam es im Bereich der Straßenbahn-Wendeschleife An den Graden/Fischersand zu einem Übergriff durch mehrere bislang unbekannte Täter. Dabei wurde der junge Mann mit einem unbekannten Gegenstand schwer im Gesichts- und Handbereich verletzt. Während der Tat sollen die Täter beleidigende Äußerungen mit politischem Hintergrund aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes geäußert haben. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ergebnislos. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren.

Die Täter werden als mindestens eine männliche Person beschrieben, die akzentfrei Deutsch sprach. Weitere Hinweise zu Aussehen oder Bekleidung liegen derzeit nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, die gegen 01:40 Uhr im Bereich der Straßenbahn-Wendeschleife An den Graden/Fischersand verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0035944 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

