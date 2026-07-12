LPI-GTH: Einbruch in Gartenlaube - Zeugen gesucht
Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)
In der Zeit vom 10.07.2026, 18:00 Uhr bis zum 11.07.2026, 12:00 Uhr drangen Unbekannte in eine Gartenlaube eines 56-jährigen Geschädigten in der Albrechtstraße ein. Die Einbrecher entwendeten zwei Notstromaggregate im Wert von ca. 1.000 Euro. Die Polizei sucht auf diesem Wege nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Bezugsnummer 0173809/2026 an den Inspektionsdienst Gotha (Tel.: 03621/781124) zu wenden. (ml)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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