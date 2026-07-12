LPI-GTH: Einbruch in Gartenlaube - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Weimarer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 70-jährige Pedelec-Fahrerin schwere Verletzungen erlitt. Die Frau befuhr gegen 14:10 Uhr den dortigen Gehweg. Dabei geriet sie mit ihrem Zweirad über eine Bodenwelle, verlor die Kontrolle und kam zu Fall. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde die 70-Jährige zur weiteren medizinischen ...

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