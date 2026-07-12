PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenlaube - Zeugen gesucht

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

In der Zeit vom 10.07.2026, 18:00 Uhr bis zum 11.07.2026, 12:00 Uhr drangen Unbekannte in eine Gartenlaube eines 56-jährigen Geschädigten in der Albrechtstraße ein. Die Einbrecher entwendeten zwei Notstromaggregate im Wert von ca. 1.000 Euro. Die Polizei sucht auf diesem Wege nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Bezugsnummer 0173809/2026 an den Inspektionsdienst Gotha (Tel.: 03621/781124) zu wenden. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 12.07.2026 – 09:47

    LPI-GTH: Stoppschild und Einbahnstraße missachtet

    Friemar - Landkreis Gotha (ots) - Am Samstagvormittag ereignete sich im Kreuzungsbereich Kirchstraße und Dr.-Külz-Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem beide Fahrzeugführer gegen geltende Verkehrsvorschriften verstießen. Gegen 11:20 Uhr befuhr ein 41-jähriger VW-Fahrer die Kirchstraße entgegen der vorgeschriebenen Einbahnstraßenregelung. Zeitgleich missachtete ein 40-jähriger Seat-Fahrer an der ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 09:46

    LPI-GTH: Sturz einer Pedelec-Fahrerin

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Weimarer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 70-jährige Pedelec-Fahrerin schwere Verletzungen erlitt. Die Frau befuhr gegen 14:10 Uhr den dortigen Gehweg. Dabei geriet sie mit ihrem Zweirad über eine Bodenwelle, verlor die Kontrolle und kam zu Fall. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde die 70-Jährige zur weiteren medizinischen ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 09:42

    LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Unbekannte Täter brachen am Freitagmittag zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr in einen Keller eines 54-jährigen Geschädigten in der Fritzelsgasse ein. Sie entwendeten Haarwaschmittel im geringen Wert und flüchteten anschließend. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall geben können, sich unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren