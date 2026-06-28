Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 28.06.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Trunkenheit im Verkehr ++ Pkw-Diebstahl ++ Verkehrsunfallfluchten ++

Trunkenheit im Verkehr

In der gestrigen Nacht konnten in unserem Zuständigkeitsbereich mehrere Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Alkohol festgestellt werden.

Gegen 22:10 Uhr beschädigte ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Uplengen zwei geparkte Pkw in der Alten Dorfstraße in Uplengen. Bei einer Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit stellten die Beamten fest, dass er mit 3,51 Promille erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Ein ebenfalls alkoholisierter 38-jähriger Mann aus Moormerland befuhr um 22:30 Uhr die Neufirreler Straße in Uplengen. Bei einer Kontrolle wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,63 Promille festgestellt. Ein wiederum anderer 28-jähriger Mann aus Uplengen konnte gegen 23:45 Uhr mit 2,47 Promille in der Neufirreler Straße in Uplengen kontrolliert werden. Auch diesen Männern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Schließlich befuhr noch ein 41-jähriger Mann gegen 23:55 Uhr die Straße Zum See in Detern. Auch bei dem Deterner wurde mit 2,19 Promille eine Alkoholisierung festgestellt. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Emden - Diebstahl eines Pkw

Im Zeitraum vom 22.06.2026 bis 26.06.2026 wurde ein Pkw Honda Civic (lila, Baujahr 1997) von einem Parkplatz in der Pottgießerstraße entwendet. Der Pkw weist einen altersgerechten Zustand auf und wurde vor der Tat mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Hanau (HU-) geführt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Emden gebeten.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Freitag zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr in der Südstraße gekommen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dabei einen geparkten Pkw. Der Fahrzeugführer entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu gewährleisten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht

Ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Samstag zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr im Conrebbersweg in Moormerland gekommen. Auch hier wurde ein geparkter Pkw beschädigt. Verursacher war hier mutmaßlich ein roter Pkw. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Moormerland in Verbindung zu setzen.

A31 - Verkehrsunfallflucht

Mutmaßlich in der gestrigen Nacht ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an der Anschlussstelle Weener von der Fahrbahn abgekommen und hat ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten beschädigt. Auch dieser Verkehrsteilnehmer meldete sich nicht bei der Polizei. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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