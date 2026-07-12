Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Führerschein

Drei Gleichen / LK Gotha (ots)

Am Freitagabend wurde die Polizei Gotha zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Mopedfahrer in Wechmar gerufen. Hier war ein junger Mann mit seinem Moped mit einem geparkten Pkw kollidiert und zu Fall gekommen. Scheinbar war das Moped auf Grund eines technischen Defektes nicht verkehrssicher, weshalb er abgelenkt und der Unfall die Folge war. Zudem stellten die Beamten fest, dass dem 14jährigen Fahrer die erforderliche Fahrerlaubnis fehlte. Der Sachschaden hielt sich in Grenzen und der junge Fahrer wurde zum Glück auch nur leicht verletzt. (ri)

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