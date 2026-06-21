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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Altrip (ots)

Am 20.06.2026, gegen 18:05 Uhr, missachtete eine 22-jährige Fahrradfahrerin die Vorfahrt in der Ortslage, als sie von einem Fahrradweg kommend die Fahrbahn kreuzte. Hier kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit einem Auto eines 27-Jährigen. Durch den Aufprall verletzte sich die Fahrradfahrerin leicht. Am Auto entstand Sachschaden. Die Verletzte wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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