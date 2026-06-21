POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer
Altrip (ots)
Am 20.06.2026, gegen 18:05 Uhr, missachtete eine 22-jährige Fahrradfahrerin die Vorfahrt in der Ortslage, als sie von einem Fahrradweg kommend die Fahrbahn kreuzte. Hier kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit einem Auto eines 27-Jährigen. Durch den Aufprall verletzte sich die Fahrradfahrerin leicht. Am Auto entstand Sachschaden. Die Verletzte wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.
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