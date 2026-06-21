POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Altrip (ots) - Am Abend des 20.06.2026 schwamm eine männliche Person in einem Weiher in Altrip, als sie aus bisher unbekannten Gründen laut Zeugenaussagen unterging. Unverzüglich eingeleitete Suchmaßnahmen jeglicher Art führten bisher nicht zum Auffinden der Person. Für nicht erfahrene Schwimmer im Badeweiher sind folgende Hinweise wichtig: - Nur an ausgewiesenen und freigegebenen Badestellen schwimmen. - Möglichst nie allein schwimmen, sondern immer in Begleitung. - ...

mehr