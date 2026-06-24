POL-H: Nachtragsmeldung: 58-Jährige aus Ronnenberg wieder da
Hannover (ots)
Seit dem frühen Dienstagnachmittag, 23.06.2026, hat das Polizeikommissariat Ronnenberg nach einer 58-Jährigen aus Empelde gesucht. Die Frau benötigte dringend medizinische Hilfe.
Nach einem Hinweis aus dem näheren Umfeld der 58-Jährigen wurde die Frau zu Hause wohlauf angetroffen.
Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Öffentlichkeitsfahndung unterstützt haben. Die ursprüngliche Meldung samt Foto musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /nash
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