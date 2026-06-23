Polizeidirektion Hannover

POL-H: Brigitte M. (79) vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

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Hannover (ots)

Seit dem 23.06.2026 sucht das Polizeikommissariat Langenhagen nach der 79 Jahre alten Brigitte M. Die Vermisste wurde zuletzt in einer Seniorenresidenz im Langenhagener Ortsteil Godshorn gesehen. Da sie möglicherweise orientierungslos und dringend auf Medikamente angewiesen ist, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto der 79-Jährigen.

Mitarbeiter einer Seniorenresidenz in Langenhagen-Godshorn meldeten Brigitte M. am 23.06.2026 als vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ die Seniorin die Einrichtung in den frühen Morgenstunden und kehrte anschließend nicht zurück. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zu ihrem Antreffen.

Die Vermisste ist etwa 1.65 Meter groß, von schlanker Statur, hat schulterlanges graues Haar und trägt eine Brille. Möglicherweise ist sie mit einem Nachthemd, einer Fleecejacke sowie blauen Sneakern mit pinken Applikationen bekleidet.

Da Brigitte M. möglicherweise orientierungslos ist und dringend auf Medikamente angewiesen sein könnte, kann eine Gefährdungslage nicht ausgeschlossen werden. Zur Suche nach der Seniorin wurden bereits mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Da alle Maßnahmen nicht zu ihrem Antreffen führten, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto der Vermissten.

Wer Brigitte M. gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-4215 beim Polizeikommissariat Langenhagen zu melden. Bei einer akuten Sichtung wird darum gebeten, umgehend den Notruf 110 zu wählen. /ms

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