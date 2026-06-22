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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesstraße (B) 441: Fahranfänger mit 108 statt 50 km/h bei Lasermessung in Gümmer erwischt

Hannover (ots)

Mit mehr als der doppelten der erlaubten Geschwindigkeit ist ein 18-jähriger Autofahrer in eine Kontrolle geraten und muss sich nun für sein Verhalten im Straßenverkehr verantworten. Einsatzkräfte der Spezialisierten Verfügungseinheit des Zentralen Verkehrsdienstes hatten ihn am Freitag, 19.06.2026, während einer Lasermessung auf der B 441 im Ortsteil Gümmer erfasst.

Die etwa eineinhalbstündige Kontrolle zielte auf die Einhaltung des dortigen Tempolimits (50 Kilometer pro Stunde) ab. Dabei registrierte die Polizei insgesamt sieben Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie zwei Verstöße gegen das Überholverbot.

Der 18-jährige Fahranfänger, der seinen Führerschein erst seit Anfang des Jahres 2026 besitzt, wurde mit einem Wert von 112 km/h gemessen. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz wirft die Polizei ihm nun eine vorwerfbare Geschwindigkeit von 108 km/h vor. Laut Tatbestandskatalog zieht diese Überschreitung um 58 km/h ein Bußgeld von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot nach sich. Da sich der Fahrer noch in der Probezeit befindet, entscheidet die zuständige Fahrerlaubnisbehörde nun über weitere Auflagen. Bei der endgültigen Bewertung wird zudem der Umstand berücksichtigt, dass das Tempolimit um mehr als das Doppelte überschritten wurde.

Auch die übrigen sechs festgestellten Geschwindigkeitsverstöße lagen allesamt im Bußgeldbereich und haben Punkteeinträge im Fahreignungsregister zur Folge. Die beiden Missachtungen des Überholverbots wurden von den Beamten vor Ort ebenfalls geahndet. /nash, trim

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Natalia Shapovalova
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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