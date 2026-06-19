Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw in Misburg gesucht: Wer hatte Grün?

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit dem Auto einer 19-Jährigen ist am Donnerstagnachmittag, 18.06.2026, ein 64-jähriger Fußgänger leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf einer Fußgängerfurt im Stadtteil Misburg. Da die Angaben der Beteiligten zum Unfallhergang und zur Ampelschaltung widersprüchlich sind, sucht die Polizei nun Zeugen aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr eine 19-jährige Hannoveranerin gegen 16:10 Uhr mit ihrem BMW die Hannoversche Straße aus Richtung Baumschulenallee kommend. An der Einmündung zur Straße "Zum Brookland" bog sie an einer Ampel nach links ab. Zeitgleich überquerte ein 64-jähriger Fußgänger, ebenfalls aus Hannover, die Fußgängerfurt der Straße "Zum Brookland" in gerader Richtung.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger. Der 64-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Ampelschaltung für die Linksabbieger und die der Fußgänger zeigt baubedingt nicht gleichzeitig Grün. Da jedoch sowohl die 19-jährige Autofahrerin als auch der verletzte Fußgänger behaupten, jeweils bei Grün gefahren bzw. gegangen zu sein, sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Ampelsituation oder dem genauen Unfallgeschehen geben können. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash, trim

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