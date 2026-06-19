Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 64-jährige Pedelecfahrerin nach Verkehrsunfall verstorben

Hannover (ots)

Drei Tage nach einem schweren Zusammenstoß mit einem Lkw in Seelze ist eine Pedelecfahrerin am Donnerstagabend, 18.06.2026, im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Die 64-Jährige war am 15.06.2026 im Einmündungsbereich Immengarten / Almhorster Straße mit einem Lkw kollidiert und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Die Ursprungsmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6294877

/trim, dok

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