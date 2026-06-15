Polizeidirektion Hannover

POL-H: Seelze: Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall mit Lkw lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Eine 64-jährige Pedelecfahrerin ist am Montagvormittag, 15.06.2026, bei einem Verkehrsunfall in Seelze lebensgefährlich verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer war zuvor von der Straße Immengarten auf die Almhorster Straße abgebogen und mit ihr zusammengestoßen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr die 64-jährige Pedelecfahrerin aus Seelze gegen 11:15 Uhr auf der Almhorster Straße in Richtung Süden. Zur selben Zeit bog ein 78-jähriger Mann aus Seelze mit einem 7,5-Tonner von der Straße Immengarten nach links auf die Almhorster Straße in Richtung Norden ab. Im Einmündungsbereich prallte er mit seinem Lkw gegen die Pedelecfahrerin, die zu Boden stürzte.

Die 64-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gebracht und versorgte die Frau vor Ort. Anschließend brachte ein Rettungswagen die lebensgefährlich Verletzte in ein Krankenhaus.

Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Almhorster Straße im Bereich der Unfallstelle bis in den Nachmittag hinein. /ms, pol

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