Polizeidirektion Hannover

POL-H: Südstadt: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Altenbekener Damm/Stresemannallee ist am Sonntagabend, 14.06.2026, eine 56 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr eine 23 Jahre alte Frau mit einem Toyota Corolla gegen 22:18 Uhr den Altenbekener Damm aus Richtung Hildesheimer Straße kommend in Richtung Lindemannallee. Zeitgleich war eine 56 Jahre alte Radfahrerin vom Bertha-von-Suttner-Platz kommend auf der Stresemannallee unterwegs.

An der Kreuzung Altenbekener Damm/Stresemannallee kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen dem Toyota Corolla und der Radfahrerin. Die 56-Jährige wurde auf die Motorhaube und gegen die Frontscheibe des Fahrzeugs geschleudert, bevor sie auf die Fahrbahn stürzte. Das Fahrrad prallte anschließend gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Die 56-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde nach einer notärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Insbesondere die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt sowie der genaue Fahrweg der Radfahrerin sind Gegenstand der Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. Die Ermittler bitten dabei besonders um Hinweise zur Schaltung der Ampel zum Unfallzeitpunkt. /dok, trim

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