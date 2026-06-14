Polizeidirektion Hannover

POL-H: 63-jähriger Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall in Wettbergen schwer verletzt

Hannover (ots)

Ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Samstag, 13.06.2026, bei einem Verkehrsunfall in Hannover-Wettbergen schwer verletzt worden. Der Mann war gegen einen geparkten Transporter gefahren und anschließend auf die Fahrbahn gestürzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 63 Jahre alte Mann aus Hannover am Samstagabend mit seinem Pedelec die Neue Straße. Gegen 17:40 Uhr kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand geparkten Transporter und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Dabei erlitt der 63-Jährige schwere Verletzungen.

Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung versorgte den Mann noch an der Unfallstelle und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Neue Straße.

Da sich Hinweise darauf ergaben, dass der 63-Jährige betrunken gewesen sein könnte, hat der Verkehrsunfalldienst Hannover ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. /trim

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