POL-H: Nachtragsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach gestohlenem Volvo Cross Country beendet
Hannover (ots)
Der seit Mittwoch, 10.06.2026, mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchte silbergraue Volvo Cross Country aus Hannover-Wettbergen ist wieder da. Das Fahrzeug wurde zwischenzeitlich aufgefunden.
Die Hintergründe des Diebstahls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurde die ursprüngliche Pressemitteilung gelöscht. /trim, nash
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