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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach gestohlenem Volvo Cross Country beendet

Hannover (ots)

Der seit Mittwoch, 10.06.2026, mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchte silbergraue Volvo Cross Country aus Hannover-Wettbergen ist wieder da. Das Fahrzeug wurde zwischenzeitlich aufgefunden.

Die Hintergründe des Diebstahls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurde die ursprüngliche Pressemitteilung gelöscht. /trim, nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Tristan Möller
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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