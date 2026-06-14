Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vahrenwald: Frau bei mutmaßlichem Kraftfahrzeugrennen leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Bei einem mutmaßlichen verbotenen Kraftfahrzeugrennen und einem anschließenden Verkehrsunfall auf der Vahrenwalder Straße ist am Sonntag, 14.06.2026, eine 28 Jahre alte Frau leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhren die 28-Jährige mit einem weißen VW Golf und ein 30 Jahre alter Mann mit einer schwarzen Mercedes-Benz G-Klasse gegen 00:00 Uhr die Vahrenwalder Straße aus Richtung Hamburger Allee kommend in Richtung Langenhagen. Dabei steuerten beide ihre Fahrzeuge mutmaßlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Kurz vor der Kreuzung Dragonerstraße kollidierten der VW Golf und die Mercedes-Benz G-Klasse seitlich miteinander. In der Folge verlor die 28-Jährige die Kontrolle über ihren VW Golf, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Hochbahnsteig.

Die Hannoveranerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung versorgte sie vor Ort ambulant. Der 30 Jahre alte Mercedes-Fahrer aus Oldenburg blieb unverletzt.

Die Polizei überprüfte beide Beteiligten auf ihre Fahrtüchtigkeit. Dabei stellte sie keine Auffälligkeiten fest.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Nach ersten Ermittlungen und Zeugenbefragungen besteht der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Der Verkehrsunfalldienst hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum vorausgegangenen Fahrverhalten der Beteiligten machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /trim

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