Polizeidirektion Hannover

POL-H: Gemeinsam für mehr Sicherheit: Polizeidirektion Hannover bringt Wirtschaft und Sicherheitsakteure an einen Tisch

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Hannover (ots)

Cyberangriffe, Sabotage, Drohnenüberflüge: Wie können Wirtschaft, Sicherheitsbehörden und weitere Partner aktuellen und zukünftigen Sicherheitsherausforderungen in Hannover wirksam begegnen? Mit dieser Frage beschäftigten sich zahlreiche Expertinnen und Experten am Donnerstag, 11.06.2026, bei der ersten regionalen Sicherheitskonferenz der Polizeidirektion Hannover.

Die Veranstaltung bot eine Plattform für den fachlichen Austausch, neue Perspektiven und die Vernetzung unterschiedlicher Akteure. Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Sicherheitsbehörden und weiteren Institutionen kamen mit der Polizeidirektion Hannover zusammen, um über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und gemeinsame Lösungsansätze zu diskutieren. Ein besonderer Schwerpunkt der Konferenz lag auf sogenannten hybriden Bedrohungen. Dabei handelt es sich um Einfluss- und Störmaßnahmen, die häufig unterhalb der Schwelle eines offenen Konflikts stattfinden und staatliche sowie gesellschaftliche Strukturen gezielt beeinträchtigen können. Die Teilnehmenden tauschten sich darüber aus, wie Risiken frühzeitig erkannt, Informationen wirksam geteilt und Schutzmaßnahmen gemeinsam weiterentwickelt werden können.

In Fach- und Impulsvorträgen wurden verschiedene sicherheitsrelevante Themen beleuchtet und aktuelle Erkenntnisse aus der Praxis vorgestellt. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie unterschiedlichste Sicherheitsrisiken frühzeitig erkannt und diesen durch gemeinsames Handeln wirksam begegnet werden kann.

Die abschließende Paneldiskussion griff diesen Gedanken auf. Führende Vertreterinnen und Vertreter aus dem Sicherheitsbereich diskutierten über aktuelle Entwicklungen und die Bedeutung belastbarer Netzwerke in einer zunehmend komplexen Sicherheitslage. Dabei wurde deutlich: Sicherheit entsteht dort, wo Wissen geteilt, Erfahrungen ausgetauscht und Herausforderungen gemeinsam angegangen werden.

Die hohe Beteiligung und die zahlreichen konstruktiven Gespräche machten die Sicherheitskonferenz zu einem wichtigen Forum für den Dialog zwischen Wirtschaft, Akteuren der Zivilgesellschaft und Sicherheitsbehörden. Die gewonnenen Impulse sollen dazu beitragen, bestehende Kooperationen weiter auszubauen und neue Ansätze für eine sichere Zukunft zu entwickeln.

Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten zeigte sich erfreut über die Resonanz der Veranstaltung: "Die heutige Sicherheitskonferenz hat gezeigt, wie wichtig der Austausch zwischen Wirtschaft, Sicherheitsbehörden und weiteren Partnern ist. Die unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen ermöglichen es uns, Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln. Ich danke allen Teilnehmenden für ihre Bereitschaft, sich aktiv einzubringen und diesen konstruktiven Dialog mitzugestalten."

Mit zahlreichen neuen Impulsen, vertieften Partnerschaften und einem gemeinsamen Verständnis für aktuelle Herausforderungen endete eine Konferenz, die deutlich machte: Sicherheit ist das Ergebnis eines starken Netzwerks und eines kontinuierlichen Dialogs./ pol, ram

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