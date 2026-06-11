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POL-H: Lehrte: Unbekannte entwenden Mercedes-Transporter - Polizei sucht Zeugen

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Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch, 10.06.2025, in Lehrte einen Mercedes-Transporter gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsgruppe Kfz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover stellte ein 30-jähriger Mitarbeiter eines Dienstleistungsunternehmens den weißen Mercedes Sprinter am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Burgdorfer Straße ab. Als er am Mittwochmorgen um 06:55 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, war es verschwunden.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Mercedes-Transporter mit Firmenbeschriftung und einem auffälligen bunten Logo. Das Fahrzeug war verschlossen. Wie die Täter den Transporter entwendeten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Neben dem Fahrzeug befanden sich auch Arbeitsgeräte und weitere Gegenstände im Inneren des Transporters.

Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes an der Burgdorfer Straße in Lehrte beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Mercedes-Transporters geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /dok, ram

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